Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerince, 17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümünde afet bilincini yaygınlaştırmak ve hazırlık düzeyini artırmak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı.
Belediyenin Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOPAR) tarafından yürütüldü.
Tatbikatta, senaryo gereği 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında ağır hasar görmüş 5 katlı bir binada enkaz altındaki kişilerin yer tespiti, arama kurtarma operasyonu, ilk yardım faaliyeti ve ambulansla sağlık kuruluşlarına sevki yapıldı.
Tatbikatı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, vatandaşlarla birlikte takip etti.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa Belediyesi 17 Ağustos Depremi Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?