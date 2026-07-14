Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda Tüm Sanıkların Tutukluluk Hallerinin Devamı İstendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nın ikinci gününde ara mütalaasını sunan duruşma savcısı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşmanın ikinci günü bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor.

Dosyada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

Bugün duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık Özer Ayık'ın savunması dinlendi. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha'nın savunması tamamlandı.

Daha sonra ise üç tanık dinlendi.

İlk olarak tanık Hamza Danışmaz dinlendi. Sanıklarla herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirten Danışmaz, akaryakıt istasyonuna ilişkin kazı izni ve ruhsat işlemlerinin gerekli izinler alındıktan sonra yürütüldüğünü söyledi.

Danışmaz'ın beyanının ardından söz alan Hakan Bahçetepe'nin avukatı, dosyaya konu kazı izninin Bahçetepe'nin belediye başkanı olarak görevde bulunmadığı dönemde verildiğini belirterek bu hususun dikkate alınmasını istedi.

"300 BİN DOLAR TESLİM ETMEDİM"

Daha sonra SEGBİS aracılığıyla dinlenen tanık Burak Bayrak da sanıklarla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etti.

İddianamede yer alan, Hakan Bahçetepe'nin kazı izni karşılığında para talep ettiği ve kendisinin döviz bürosu üzerinden 300 bin dolar teslim ettiği yönündeki iddiaları reddeden Bayrak, "Böyle bir para teslimi olmadı. Kayıtlarda da buna ilişkin herhangi bir işlem bulunmuyor. 300 bin dolar ödendiğine dair herhangi bir kayıt yok" dedi.

"HAKAN BAHÇETEPE'Yİ İLK KEZ BURDA GÖRDÜM"

Son tanık Fırat Kınık ise Hakan Bahçetepe'nin kayınpederi Aziz Lal'in satın aldığı otomobile ilişkin satış süreci hakkında bilgi verdi. Araç satışında usulsüz herhangi bir işlem yaşanmadığını belirten Kınık, Hakan Bahçetepe'yi hayatında ilk kez duruşma salonunda gördüğünü söyledi.

ARA KARAR İÇİN ARA VERİLDİ

Tanıkların arından duruşma savcısı ara mütalaasını sundu. Savcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya ara karar için 15 dakika ara verildi.