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Gaziosmanpaşa Belediyesi, marketlerdeki haksız fiyat artışlarını denetledi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, marketlerdeki haksız fiyat artışlarını denetledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, marketlerdeki haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı zincir marketlerde fahiş fiyat artışları olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması yapıldı. Fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünler, son kullanma tarihi ve hijyen açısından da denetlenirken, talimatlara aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta memuru Sercan Aytaç, denetimlerin sıkılaştırıldığını ve vatandaşların olumsuzlukları bildirebilecekleri bir tüketici danışma hattının olduğunu belirtti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, marketlerdeki haksız fiyat artışlarını denetledi
04.01.2024 - 17:16,
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Gaziosmanpaşa Belediyesince, marketlerdeki haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı zincir marketlerde fahiş fiyat artışları olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması yapıldı.

Fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünler, son kullanma tarihi ve hijyen açısından da denetlenirken, talimatlara aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Denetim hakkında bilgi veren zabıta memuru Sercan Aytaç, kontrollerin sıkılaştırıldığını belirterek, "Özellikle fahiş fiyat konusunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna belirlemiş olduğumuz olumsuzlukları rapor ettik. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, fiyat etiket tarife yönetmeliğine göre yaptığımız denetimleri İl Ticaret Müdürlüğüne bildirdik. Vatandaşlarımız da gördükleri olumsuzlukları ALO 175 tüketici danışma hattına bildirebilirler. Bu anlamda yıl boyunca çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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