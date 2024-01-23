 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
GAZİOSMANPAŞA'da Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'da Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

GAZİOSMANPAŞA'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen Elmas Sezer, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyon şoförünü gözaltına aldı.

23.01.2024 - 14:55,
Abone Ol

GAZİOSMANPAŞA'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen Elmas Sezer, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıgöl Mahallesi, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek isteyen Elmas Sezer, 34 HOH 813 plakalı beton mikserinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sezer, olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri kamyon şoförünü gözaltına aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze ambulansla hastaneye sevk edildi.

GAZİOSMANPAŞA\'da Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ordu, Güvenlik, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'da Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Son Dakika
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz.
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'da Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement