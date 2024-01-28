GAZİOSMANPAŞA\'DA ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN YÜZDE 70\'E VARAN İNDİRİM ÇADIRI

GAZİOSMANPAŞA'da 1200 metrekare alanda kurulan onlarca markanın yer aldığı ucuzluk çadırı ilgi görüyor. Esnaf, enflasyon ile mücadele çerçevesinde yüzde 70'e varan indirim yaptı. 20 Şubat'a kadar açık kalacak olan çadırdan alışveriş yapanlar fiyatlardan memnun.

Gaziosmanpaşa'da onlarca markanın yanı sıra yöresel ürünlerinde yer aldığı indirim çadırı kapılarını müşterilerine açtı. Ev tekstilinden, ayakkabıya, mont, halı ve yöresel ürünler alıcısıyla buluştu. Küçükköy meydanda kurulan çadırda marka giysiler 20 Şubat'a kadar yüzde 70'e varan indirimlerle vatandaşlara sunulacak.

'MAĞAZADA BİN LİRALIK ÜRÜN BİZDE 500 LİRA"

Türkiye'nin birçok yerinde 'Ucuzluk Çadırı" etkinlikleri düzenleyen Sabri Eser, 'Biz meydanlara böyle büyük çadırlar kuruyoruz. Şu anda da Gaziosmanpaşa Küçükköy meydandayız. İnsanlara burada elimizden geldiği kadar tekstilde, ayakkabıda, çantada ve ev tekstilinde yüzde 50, yüzde 70'e varan indirimlerle hizmet veriyoruz. Bütün İstanbul'u bekliyoruz. 20 Şubat'a kadar buradayız. Mağazada bin liralık ürün bizde 500 lira. Mesela büyük montları 400, 450 TL ile satışa sunuyoruz. Kredi kartı da geçiyor" dedi.

'HER ŞEY ÇOK UYGUN"

Ucuzluk çadırında alışveriş yapan müşterilerden Zeynep Asker ise, 'Arkadaşımla birlikte buradan geçiyorduk çadırı gördük bir girip bakalım dedik. Her şey çok uygun orijinal deriye bin lira vereceğim. Bu ikisini çok beğendim. İkisini alacağım. Kredi kartı da geçerliymiş o şekilde ödememi yapacağım. Şu an mutlu oldum, güzel, uyguna şeyler aldım, çok beğendim. Arkadaşımla beraber giyeriz" şeklinde konuştu.