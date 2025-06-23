Gaziosmanpaşa\'da Hırsızlık Kamerada

Gaziosmanpaşa'da, marketten et ve mangal hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'ndaki bir markete gelen kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, bir paket pirzola ve bir paket köfte aldıktan sonra parasını ödemeden dışarı çıktı.

Marketin kapısının önünde bir süre konuşan 2 kişiden biri ayrılırken, diğeri de yerde bulunan mangallardan birini alarak cadde üzerinde bulunan araca geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve hırsızlık yapıldığını anlayan iş yeri sahibinin şüphelilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.