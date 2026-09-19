Gaziosmanpaşa'da iki çocuğunun yanında darbedilen çiftin şüphelisi eski komşu çıktı

Gaziosmanpaşa'da, bir çiftin, iki çocuğunun yanında, aralarında komşusunun da olduğu bazı kişilerce darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde 16 Eylül'de, bir iş yerinin önünde iki çocuğuyla taksi bekleyen baba R.B. (33) ile eşi D.B'nin (34) bazı şüphelilerce darbedilmesine yönelik şikayet üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çifti darbedip çevredekilerin araya girmesinin ardından kaçan şüphelilerin eski komşuları İ.Y. (15) ve yanındaki kişiler olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada, şüpheli İ.Y'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

Darbedilen R.B'nin "uyuşturucu madde kullanımı" ve "ticareti" ile "tehdit", eşi D.B'nin ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, İ.Y. ile olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, baba R.B'ye iki çocuğu ve eşinin yanında yumrukla saldırılması, araya giren eşinin de darbedilmesi ve çevredekilerin araya girmesi yer alıyor.