Gaziosmanpaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde 34 MYB 332 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü, yasak olan noktadan dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Refüjü aşarak kaldırıma çıkan otomobil, iş yerine çarparak durabildi.
Kazada otomobil ile iş yerinde hasar oluştu.
Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, kontrolden çıkan aracın iş yerine çarpması ve çevredeki vatandaşların panikle kaçması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da Kaza: Araç İş Yerine Çarptı - Son Dakika
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