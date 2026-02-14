Gaziosmanpaşa'da Kazalı Sürücü Kaçtı - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da Kazalı Sürücü Kaçtı

Gaziosmanpaşa\'da Kazalı Sürücü Kaçtı
14.02.2026 13:41
Bir otomobil park halindeki iki araca çarptı, sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza güvenlik kamerasında.

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Sürücü, kazanın ardından durmadan olay yerinden uzaklaştı.

ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Kazaya karışan aracın kiralık araç uygulamasına ait olduğu belirlendi. Araç sahipleriyle birlikte süreci takip eden Emine Dursun, kiralama firmasıyla iletişime geçtiklerini ancak firmadan, "Olay anında tutanak tutulmadığı gerekçesiyle işlem yapılamayacağı" yanıtını aldıklarını söyledi. Dursun, sürücü bilgilerini talep etmelerine rağmen bu bilgilerin paylaşılmadığını ve müşteri hizmetlerinin görüşmeyi sonlandırdığını ifade etti. Emine Dursun, gece saatlerine kadar firmayla yeniden iletişim kurmaya çalıştıklarını, ertesi gün yapılan görüşmelerde ise geçiştirildiklerini belirterek olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazaya karışan sürücünün, otomobiliyle araçlara çarptıktan sonra durmadığı ve herhangi bir inceleme yapmadan uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: DHA

