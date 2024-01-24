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Gaziosmanpaşa'da Kömürlükte Çıkan Yangın Yan Binanın Çatısına Sıçradı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Kömürlükte Çıkan Yangın Yan Binanın Çatısına Sıçradı

Gaziosmanpaşa'da, Karayolları Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, kısa sürede yan binanın çatı katına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gaziosmanpaşa\'da Kömürlükte Çıkan Yangın Yan Binanın Çatısına Sıçradı
24.01.2024 - 22:50,
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GAZİOSMANPAŞA'da kömürlükte çıkan yangın yan binanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Karayolları Mahallesi, 576. Sokakta bulunan iki katlı binanın kömürlüğünde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatı katına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Kömürlükte Çıkan Yangın Yan Binanın Çatısına Sıçradı - Son Dakika
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