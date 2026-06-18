Gaziosmanpaşa\'da Silahlı Saldırı

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletteki iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanan A.Ç., sokaktaki iş yerine sığındı. Bacağından yaralanan A.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri önünde bekleyen A.Ç., yanına gelen motosikletteki iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan A.Ç. iş yerine sığınırken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.