Gaziosmanpaşa'da motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen A.Ç'ye, motosikletle yaklaşan 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda bacağından yaralanan A.Ç. iş yerine sığındı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Polis, saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika
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