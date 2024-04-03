Gaziosmanpaşa'da Yeniden Sayım Süreci Devam Ediyor

Haber: EDDA SÖNMEZ/Kamera: MEHMET ÇALPAR
Gaziosmanpaşa'da yerel seçimi CHP'li rakibi Hakan Bahçetepe karşısında 1041 oy farkla kaybeden AKP'li aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine başlatılan yeniden sayım devam ederken süreci CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de yakından takip ediyor. O milletvekillerinden Engin Altay, "Gaziosmanpaşa'daki hukukla Arnavutköy'deki ve Pendik'teki hukukun ayrı çalışması bir garabet." dedi.
"GAZİOSMANPAŞA'DA AYRI, PENDİK VE ARNAVUTKÖY'DE AYRI HUKUKUN İŞLEMESİ BİZİ ÜZÜYOR"
Yeniden sayımın devam ettiği Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu önünde ANKA'ya bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, süreci şöyle özetledi:
"Gaziosmanpaşa seçimlerine AK Parti'nin önce ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz kabul oldu bir şekilde. Sonra il seçim kurulu bu kararı onayladı. Biz de an itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu il seçim kurulu kararına yaptığımız itirazın neticesini bekliyoruz. Sabahtan bütün uyarılarımaza rağmen önce 3 no'lu seçim kurulu, daha sonra 1 ve 2 no'lu seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulu kararını beklemeden sayıma geçtiler. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerden birinci parti çıkmış ve İstanbul'da Gaziosmanpaşa'yı da kazanmıştır. Kazanan partinin olgunluk içinde olması, olgunluk göstermesi bu konularda daha anlayışlı olması, işin olması gerekenidir. İtiraz da bir haktır. Ama şunu merak ediyorum, Arnavutköy'e de biz itiraz ettik. Nedense gerekçeler hemen hemen aynı. Biz Pendik'e itiraz ettik. Gerekçeler hemen hemen aynı. Gaziosmanpaşa'ya AK Parti itiraz etti. Gerekçeler hemen hemen aynı. Üzüntü verici olan kısmı şurası, burada bizi üzecek bir sonuç yok. Gaziosmanpaşa'da ayrı bir hukuk, Pendik'te ve Arnavutköy'de ayrı bir hukukun işlemesi, Türk hukuk sistemi açısından, hukuk sistemimizin geldiği nokta açısından bizi üzüyor"
Sayımın bu hızla devam etmesi halinde yarın gece biteceğini belirten Altay, "Yani 'bu buna gerek var mıydı?' derseniz, ben itiraz falan buna bir şey demiyorum. Ama buradaki hukukla Arnavutköy'deki ve Pendik'teki hukukun ayrı çalışması bir garabet. Hele Van'daki hukuk başlı başına bir kepazelik" dedi.
Engin Altay bundan sonraki sürece ilişkin ise şu bilgiyi verdi:
"Biz şöyle çalışacağız; Cumhuriyet Halk Paartisi bu sayım bitene kadar ilçe örgütümüzün yanı sıra iki milletvekili ve iki parti meclisi üyesi sürekli bu salonda olacak, çalışmaları arkadaşlarımızın, örgütümüzün ve sandık kurulunun çalışmalarını takip edecekler. Partili arkadaşlara tekrar söylüyorum. Hiçbir endişeye gerek yok. Ama partili arkadaşlarımın burada beklemesi de en doğal demokratik haklarıdır. Doğal olarak verdikleri oy namustur. Oylarının ve onların partiye kazandırdığı oyların da korunması adına burada nöbet görevi, ne dersek diyelim ya da takip diyelim. Bu yapılacak. Emniyet kuvvetleriyle bir sorun yok. Onlar da anlayışlılar. Partilere belli bir kontenjan verilmişti, salona girilme noktasında, görevliler alınıyor. Biz milletvekilleri için zaten sorun yok. Arbede olması doğru değildi, iki taraf bakımından da gerek yok. Her konuyu konuşarak, tartışarak çözmek zorundayız"
"MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de "Bütün vatandaşlarımız gözlerini açmış Gaziosmanpaşa sonuçlarını bekliyorlar. Bu çok doğal, çünkü 2019'da İstanbul'da kazandığımız seçimlerin nasıl elimizden alınmaya çalışıldığını yaşadık. Seçimin iptal edildiğini yaşadık. O yüzden bu vatandaşlarımızın duyarlılığı, bunun farkındayız. Ama biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kazandığımız seçimi, sandıkta kazandığımız seçimi masabaşı oyunlarıyla vermeyeceğiz, bunu biliyoruz" dedi. Emre, Van'da vatandaşlara yönelik müdahaleleri de eleştirerek şunları söyledi:
"Biz siyasetçiler olarak bizim için en önemli şey, halkın tercihleri, halkın oyudur. ve tabii seçimler de siyasetçiler açısından büyük derslerle doludur. Bu seçim, 2024 seçimleri de hepimiz için büyük dersler ortaya koydu. En çok da iktidar için. Ama Van'da yaşananlardan görüyoruz ve anlıyoruz ki hiçbir ders almamışlar. Aynı kafayla gidiyorlar. Türkiye'ye büyük bir kötülük yapıyorlar. Bu seçimler boşuna yapılmıyor. Halk boşuna sandık başına gitmiyor. Orada bir tercih var. Kardeşim beğenseniz de, beğenmeseniz de bu sonuçlara uymanız gerekir. Bunu da hatırlatmak isterim"
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da Yeniden Sayım Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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