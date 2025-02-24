Gazipaşa'da Dondurucu Soğukta Zirai Don Alarmı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Dondurucu Soğukta Zirai Don Alarmı

Gazipaşa'da çiftçiler zirai don tehlikesine karşı seralarında soba yakarak sabaha kadar nöbet tuttu.

24.02.2025 23:06
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Gazipaşa'da dondurucu soğukta zirai don nöbeti

Seranın dışında sular dondu, ürünler soba yakılarak korunmaya çalışıldı

ANTALYA - Gazipaşalı üreticiler, zirai don tehlikesine karşı seralarında soba yakarak sabaha kadar nöbet tuttu. Don riskine karşı alınan önlemler, cumartesi günden bu yana aralıksız sürdü.

Gazipaşa, şubat ayının son günlerinde dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Kırsal kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü, çaylar ve dereler dondu, yaylalar ise yeniden beyaza büründü. Soğuk hava dalgası, üreticileri de harekete geçirdi. Zirai don uyarısının ardından seralarına koşan çiftçiler, ürünlerini korumak için gece boyunca nöbet tuttu.

Meteorolojinin zirai don uyarısının ardından Gazipaşa'daki sebze ve meyve üreticileri alarma geçti. Hava sıcaklığının -5, -6 derecelere kadar düşmesiyle seralarında bulunan ürünleri korumak için gece boyunca soba yaktılar. Özellikle muz, avokado, domates, biber ve salatalık üreticileri, sabaha kadar seralarından ayrılmayarak ürünlerinin donmasını engellemeye çalıştı. Yüksek kesimlerde bulunan üretim alanlarında don tehlikesinin daha fazla olduğunu belirten çiftçiler, "Seralarımıza zarar gelmemesi için gece boyunca nöbet tutuyoruz. Sobaları yakarak sıcaklığı sabit tutmaya çalışıyoruz. Bir gecede emeğimizin heba olmasını istemiyoruz" diyerek, olumsuz hava koşullarıyla verdikleri mücadeleyi anlattı.

Bazı bölgelerde su kaynakları dondu

Soğuk hava Gazipaşa'nın kırsal bölgelerinde etkisini en sert şekilde hissettirdi. Şehrin iç kesimlerinde buz sarkıtları ve 2-3 santimetre kalınlığında buz tabakaları oluştu. Özellikle rakımı yüksek kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, soğuk havayı ciddi şekilde hissetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazipaşa'da Dondurucu Soğukta Zirai Don Alarmı - Son Dakika

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