Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki kayalık alanda hareketsiz yatan kişinin, motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakılar Mahallesi Sarısu Piknik Alanı mevkisinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Özgür Güler (52) olduğu ve yakınında kaza yapmış 07 BAH 994 plakalı motosikletin bulunduğu saptandı. Ekiplerin incelemesi sonucu, Güler'in motosikletin sürücüsü olduğu belirlendi.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güler'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.