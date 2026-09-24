Gazipaşa'da öğrenci, kurye ve PTT çalışanlarına kask bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Gazipaşa'da öğrenci, kurye ve PTT çalışanlarına kask bilgilendirmesi yapıldı

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Gazipaşa\'da öğrenci, kurye ve PTT çalışanlarına kask bilgilendirmesi yapıldı
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Gazipaşa'da Kask Candır projesi kapsamında iki tekerlekli araç sürücülerine kask ve koruyucu ekipman bilgilendirmesi yapıldı. İlçe Emniyet ekiplerince öğrenci, kurye ve PTT çalışanları ile pazar sürücülerine broşür dağıtıldı. Kaskın ölüm ve ağır yaralanmaları önlediği belirtildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde "Kask Candır" projesi kapsamında motosiklet ve diğer iki tekerlekli araç kullanıcılarına yönelik kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında lise ve meslek yüksekokulu öğrencileri, bisiklet ve motosiklet tamircileri, sürücü kursları, karavan kullanıcıları, motosikletli kuryeler, otopark görevlileri, PTT çalışanları ile pazar yerlerindeki sürücülere yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

Çalışmalarda elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına da kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı.

Hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılırken, billboardlarda projeye ilişkin görsel materyallere yer verildi. Okullarda da bilgilendirme faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Açıklamada, motosiklet kazalarında baş bölgesinin en fazla darbe alan bölgelerden biri olduğuna dikkati çekilerek, kask kullanımının ölüm ve ağır yaralanmaların önlenmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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