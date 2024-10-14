Gazze'de 300'den Fazla Filistinli Ölümle Suçlanıyor

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GAZZE, 14 Ekim (Xinhua) -- Hamas'ın medya ofisi, İsrail ordusunu son sekiz gün içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 300'ün üzerinde Filistinliyi öldürmekle suçladı.

Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bulunan El-Aksa Hastanesi'nde Pazar günü düzenlenen basın toplantısında konuşan medya ofisi başkanı İsmail El-Thawabta, Gazze'nin kuzeyindeki durumu "sistematik cinayet ve sivillere yönelik tam bir abluka" olarak tanımladı.

El-Thawabta, Gazze'nin kuzeyini "tam bir yıkım ve tahribat" bölgesine dönüştürmek amacıyla sağlık sistemini çökertmeye çalışan ordunun, kurtarma ekiplerinin "sokaklardan cansız bedenlerin toplanmasını" da engellediğini kaydetti.

El-Thawabta bu eylemlerin "sistematik ve kasıtlı olduğunu ve ABD yönetiminin tam desteğiyle gerçekleştirildiğini" iddia etti.

Hamas ise Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü askeri operasyonun herhangi bir yasa ya da yükümlülük tanımayan ve Amerikan desteğine dayanan bir "imha eylemi" olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 400.000'den fazla insanın sığınacak yer aradığı Gazze'nin kuzeyinde sürekli bombardıman, hava saldırıları ve silahlı çatışmaların son bir hafta içinde ciddi şekilde yoğunlaştığını belirtti.

Açıklamada, "Cibaliye kampı, İsrail'in askeri operasyonlarının devam ettiği bölgelerde sıkışıp kalan ailelerin bildirdiği üzere bu operasyonlardan en çok etkilenen bölge oldu. Cibaliye'ye insani yardım ulaştırılmasının engellenmesi devam ediyor" denildi.

İsrail ordusu geçtiğimiz Pazar gününden bu yana Cibaliye ve çevresindeki bölgelerde geniş çaplı bir operasyon yürüterek bu bölgeleri kuşatma altına aldı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Pazar günü yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 42.227'ye yükseldiğini söyledi.