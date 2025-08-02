Gazze\'de Açlık Krizi Derinleşiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) cuma günü açlık çeken 10.000'den fazla aileye nakit para yardımı yaptıklarını, ancak Gazze'de pazarlarda satın alınabilecek çok az yiyecek bulunduğunu söyledi.

OCHA, "Piyasada fiyatlar hala oldukça dalgalı ve birçok kişi için ulaşılamaz durumda" ifadelerini kullandı.

İsrail'in yardımların artırılmasına ve yardım konvoylarının güvenli geçişine izin vermesinden bu yana yaklaşık bir hafta geçmesine karşın Gazze'ye giren yardımların hala yetersiz kaldığını belirten OCHA, konvoyların, İsrail tarafından belirlenen güzergahlarda engeller ve tehlikelerle karşılaşmaya devam ettiği kaydetti.

Açıklamada hayati ihtiyaçların aylarca karşılanamaması nedeniyle krizin derinleştiği ve çok sayıda insanın yiyecek ararken hayatını kaybetmeye ve yaralanmaya devam ettiği bildirdi.

Son iki gün içinde gıda yardım konvoylarının güzergahları boyunca veya İsrail'in askeri dağıtım merkezlerinin yakınlarında 100'den fazla kişi öldürüldü.