Gazze'de Açlık Tehdidi Derinleşiyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'ye yönelik yardımlar azaldıkça açlığın derinleştiğini, yardım akışının yeniden başlamaması halinde 1 milyon kişinin hayati destekten mahrum kalacağını bildirdi.

Merkezi Roma'da yer alan BM kuruluşundan, bir yıldır İsrail saldırısı altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze, gelişen Lübnan krizinin gölgesinde medyanın ilgi odağından kaybolurken, açlık yaygınlaşmaya devam ediyor ve kıtlık tehdidi sürüyor. Savaşın başlamasından bir yıl sonra Gazzelilerin dörtte üçü hayatta kalmak için gıda yardımına güveniyor ancak hayati önem taşıyan malzemeleri getirme çabaları giderek artan zorluklarla karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ne giren yardımların son ayların en düşük seviyesine gerilediği belirtilen açıklamada, "Bu durum, WFP'yi ekim ayında gıda paketlerinin dağıtımını durdurmaya zorladı. Yardım akışı yeniden başlamazsa 1 milyon savunmasız insan bu hayati destekten mahrum kalacak." değerlendirmesi yer aldı.

Ürdün, Mısır ve Aşdod gibi farklı koridorlarda yaklaşık 100 bin ton gıda olduğu ve bunun 1 milyondan fazla kişiye 5 ay boyunca yeteceği ifade edilen açıklamada, geçiş noktalarının kapatılmasının güvenlik sorunları ile geçişlerdeki rota kesintilerinin yardım dağıtımını sınırlandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, yaklaşan kış şartlarında Gazzelilerin sahip olduklarını satıp para ya da gıda bulmaya çalıştığı, Gazze'nin kuzeyinde de durumun tekrar kötüleştiği, buradaki insanların gidecek bir yeri olmadığı ve WFP'nin de onlara ulaşabilecek yol bulunmadığı kaydedildi.

WFP'nin X hesabından yapılan paylaşımda da "Gazze'deki tedarik sıkıntısı, WFP'yi ekim ayında gıda paketi dağıtımlarını durdurmaya zorladı." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin güneyinde ve orta kesiminde dağıtım olmadığı, fırınlarda un tükendiği belirtilen paylaşımda, bazı yerlerde sıcak yemek mutfaklarının hala çalıştığı, Gazze'nin kuzeyinde artık hiçbir biçimde gıda dağıtımı yapılamadığı aktarıldı.