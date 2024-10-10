Gazze'de Açlık Tehdidi Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Açlık Tehdidi Derinleşiyor

BM, Gazze'de yardımlar azaldıkça açlığın arttığını ve 1 milyon kişinin yardımsız kalabileceğini bildirdi.

10.10.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'ye yönelik yardımlar azaldıkça açlığın derinleştiğini, yardım akışının yeniden başlamaması halinde 1 milyon kişinin hayati destekten mahrum kalacağını bildirdi.

Merkezi Roma'da yer alan BM kuruluşundan, bir yıldır İsrail saldırısı altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze, gelişen Lübnan krizinin gölgesinde medyanın ilgi odağından kaybolurken, açlık yaygınlaşmaya devam ediyor ve kıtlık tehdidi sürüyor. Savaşın başlamasından bir yıl sonra Gazzelilerin dörtte üçü hayatta kalmak için gıda yardımına güveniyor ancak hayati önem taşıyan malzemeleri getirme çabaları giderek artan zorluklarla karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ne giren yardımların son ayların en düşük seviyesine gerilediği belirtilen açıklamada, "Bu durum, WFP'yi ekim ayında gıda paketlerinin dağıtımını durdurmaya zorladı. Yardım akışı yeniden başlamazsa 1 milyon savunmasız insan bu hayati destekten mahrum kalacak." değerlendirmesi yer aldı.

Ürdün, Mısır ve Aşdod gibi farklı koridorlarda yaklaşık 100 bin ton gıda olduğu ve bunun 1 milyondan fazla kişiye 5 ay boyunca yeteceği ifade edilen açıklamada, geçiş noktalarının kapatılmasının güvenlik sorunları ile geçişlerdeki rota kesintilerinin yardım dağıtımını sınırlandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, yaklaşan kış şartlarında Gazzelilerin sahip olduklarını satıp para ya da gıda bulmaya çalıştığı, Gazze'nin kuzeyinde de durumun tekrar kötüleştiği, buradaki insanların gidecek bir yeri olmadığı ve WFP'nin de onlara ulaşabilecek yol bulunmadığı kaydedildi.

WFP'nin X hesabından yapılan paylaşımda da "Gazze'deki tedarik sıkıntısı, WFP'yi ekim ayında gıda paketi dağıtımlarını durdurmaya zorladı." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin güneyinde ve orta kesiminde dağıtım olmadığı, fırınlarda un tükendiği belirtilen paylaşımda, bazı yerlerde sıcak yemek mutfaklarının hala çalıştığı, Gazze'nin kuzeyinde artık hiçbir biçimde gıda dağıtımı yapılamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Tehdidi Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 22:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Açlık Tehdidi Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.