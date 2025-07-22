Gazze'de Açlık ve Zorla Yerinden Etme Planı - Son Dakika
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Gazze'de Açlık ve Zorla Yerinden Etme Planı

22.07.2025 18:25
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Uzmanlar, İsrail'in Gazze'de açlık ve yerinden etme politikalarının yeniden işgal planı olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma ve yerinden etme politikalarının, bölgenin fiilen yeniden işgaline yönelik daha kapsamlı bir planın parçası olduğunu düşünüyor.

Gazze'de İsrail'in dayattığı ve artık bir olguya dönüşen "açlık", çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

King's College London'da savunma çalışmaları alanında öğretim görevlisi olan Robert Geist Pinfold ve Katar'ın başkenti Doha'daki Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi'nden araştırmacı Ihab Maharmeh, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pinfold, İsrail'in Gazze'de iki olası sonucu hedeflediğini belirtti.

İlk senaryoya göre, Gazze'deki insani durum öylesine kötüleşecek ki uluslararası toplum, sonunda İsrail'in şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. İkinci olasılıkta ise Gazze halkı güneye, Sina Yarımadası'na doğru göçe zorlanacak. Böylece Gazze'nin insansızlaştırılması sağlanacak.

Pinfold, iki senaryoda da çok sayıda Gazzelinin vahim şekilde bölgeyi terk etmek zorunda kalacağını belirtti.

"Gazze'nin yaşanılamaz hale gelmesi hedefleniyor"

Pinfold, eski Başbakan Ehud Olmert dahil olmak üzere birçok İsrailli eleştirmenin, çeşitli yerinden etme çabalarını "toplama kampı politikalarına" benzettiğine dikkati çekti.

Filistinlilerin bu politikanın özünden değil uygulanmasından "endişe etmesi gerektiğini" dile getiren Pinfold, bu planın uygulanmasının kasıtlı olarak kaos içinde, kötü yönetimle yapılma ihtimaline değindi.

Pinfold, "Bu ve 'insani şehir planı', İsrail'in Gazzelileri beslediğini ve onların ihtiyaçlarını karşıladığını iddia etme girişimidir. Aslında bunlar, daha kötü niyetli sonuçlara hizmet ediyor. Bu da Gazze'nin yaşanılamaz hale getirilerek burada yaşayanların bölgeyi terk etmesini sağlamak." uyarısında bulundu.

İsrail'in kaostan beslendiğine dikkati çeken Pinfold, "İsrail, Gazze'yi yaşanılamaz ve yönetilemez hale getirmek istiyor ancak daha ürkütücü olan, bunun aynı zamanda Gazze'de gizli bir etnik temizlik stratejisi olması." şeklinde konuştu.

?"İnsani şehir, zorla yerinden etme stratejisinin bir parçası"

Analistler, İsrail hükümetinin Gazze'deki nüfusun tamamını enkaz halindeki Refah kentinde yeni bölgeye yerleştirme planının, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi için bir kılıf olduğunu belirtiyor.

Katar'daki Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi'nden Maharmeh ise İsrail'in nihai amacının, Filistinlilerin zorla gönderilmesiyle sonuçlanan Gazze'nin yeniden işgali olduğuna dikkati çekti.

Maharmeh, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki politikası açık: Doğrudan askeri kontrolün olduğu ve azınlıkların oturduğu mahallelerde Filistinlilerin tutulduğu tampon bölgelerin kurulduğu yeni bir coğrafi ve nüfus gerçekliğini, fiili yeniden işgal aracılığıyla empoze etmek."

Maharmeh, bu stratejinin, zorla yerinden edilen Filistinlilerin özellikle Morag Koridoru'nun ve Gazze sınırının ötesine, daha güneye sürülmelerinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

İsrail'in, 600 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyine yerleştirilmesini hedefleyen planını "sözde insani şehir" şeklinde nitelediğini belirten Maharmeh, bunun Filistinlilerin geniş çaplı zorla yerinden edilmesine yönelik daha geniş bir planın parçası olduğunu söyledi.

"Açlık, soykırım aracı olarak kullanılıyor"

Maharmeh, İsrail'in açlığı bilinçli şekilde bir soykırım aracı olarak kullandığını ifade etti.

İsrail'in önce insani yardımların bölgeye girmesine izin vermediğini hatırlatan Maharmeh, ardından Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) gibi uluslararası yardım kuruluşlarının hedef alındığını ve yasaklandığını belirtti.

Maharmeh, daha sonrasında Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından "insani yardım" adı altında kurulan bölgelerde "ölümcül yardım dağıtım sisteminin" oluşturulduğunu ve bu durumun kitlesel açlığa dönüştüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık ve Zorla Yerinden Etme Planı - Son Dakika

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