Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 333'e Ulaştı

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 333'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere ölen 4 kişinin naaşı ve 10 yaralının getirildiği belirtildi.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 754 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 100 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 333'e, yaralı sayısının da 172 bin 202'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.