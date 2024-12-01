Gazze'de Çatışma: 1 Asker Öldü, 2 Yaralı

Güncel

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 1 İsrail askerinin öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada ölen askerin 601. Muharebe Mühendislik Taburu'nda görevli bir başçavuş olduğu belirtildi.

Açıklamada, aynı çatışmada, bir diğer İsrailli askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Gazze'nin güneyinde yaşananlar çatışmada bir İsrail askerinin daha ağır yaralandığı ifade edildi.