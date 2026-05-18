Gazze'de Çiftçiler Zorluklara Rağmen Buğday Hasadı Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Çiftçiler Zorluklara Rağmen Buğday Hasadı Yapıyor

Gazze\'de Çiftçiler Zorluklara Rağmen Buğday Hasadı Yapıyor
18.05.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırılarına ve ablukasına rağmen Gazze'de çiftçiler, eski usulle buğday hasadı yapıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'taki Filistinli çiftçiler, İsrail'in saldırıları ve ablukasına rağmen ektikleri buğdayı hasat ediyor.

İsrail ordusu, ateşkesle birlikte çekildiği "Sarı Hat"la Gazze Şeridi'nin yüzde 50'den fazlasını özellikle de doğudaki tarıma elverişli alanlarda işgalini sürdürüyor. Bu durum yaşam alanları gibi tarım arazilerinin de daralmasına neden oluyor.

Abluka da hayatın her alanında olduğu gibi tarımı da etkiliyor. Çiftçiler, su, yakıt, tarım aletleri, gübre ve tohum bulmakta büyük sıkıntılar yaşıyor. Ama buna rağmen eski usulle de olsa Gazze'deki un ve ekmek sıkıntısını hafifletmek için çalışıyor.

"Topraklarımızda direnmeye devam edeceğiz"

Çiftçi Muhammed Cemal el-Faki, meşakkatli bir sürecin ardından ektikleri buğdayı hasat etmeye başladıklarını söyledi.

Çektikleri tüm sıkıntılara ve yokluğa rağmen direndiklerini dile getiren Faki, "Mümkün mertebe tarımın devam etmesi için çalışıyoruz. Su, gübre, yakıt ve tohum bulmakta çok zorlanmamıza rağmen devam ettik. Biz topraklarımızda direnmeye devam edeceğiz, saldırılara rağmen bu toprakları ekecek ve imar edeceğiz." dedi.

Filistinli çiftçi, dünyaya tarımda ihtiyaç duydukları ekipman ve ürünlerin tedarik edilmesi çağrısı yaptı.

Tüm gayretler çocukların ekmeksiz kalmaması için

Çiftçi Adil Ebu Zahir ise bölgenin tamamının İsrail ordusu tarafından boşaltılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ama buna rağmen çocuklarına ekmek bulmak için uğraştıklarını dile getirdi.

Buğday hasadını eski usullerle yaptıklarını kaydeden Ebu Zahir, "Eskiden biçerdöverle yapardık. Yakıt olmadığı için biçerdöverleri kullanamıyoruz. Biz de mecburen sabahtan akşama kadar oraklarla hasat yapıyoruz." diye konuştu.

Ateş altında tarım

Eskiden bamya, börülce, buğday, ıspanak, maydanoz gibi türlü sebze ektiklerini kaydeden Ebu Zahir, bu seneki ürünün önceki senelere kıyasla çok az olduğuna işaret etti.

Ebu Zahir, araziyi sulama konusunda çektikleri sıkıntıyı, "İçmek için su bulamıyoruz kaldı ki sulamak için bulalım. Bu sene yağmur yağmasaydı mahsul elde edemezdik." sözleriyle ifade etti.

"Burası bizim toprağımız. Her sene bu toprakları ekmemiz lazım." diyen Ebu Zahir, 3 yıldır İsrail zulmü altında olduklarını kaydetti ve dünyaya "biraz olsun bize acıyın" diye seslendi.

Ebu Zahir, "Sarı Hat" yakınında oldukları için sürekli ateş altında çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orta Doğu, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Çiftçiler Zorluklara Rağmen Buğday Hasadı Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a kötü haber Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber
Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:22
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık “kaçak elektrik“ cezası
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık "kaçak elektrik" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:23:16. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Çiftçiler Zorluklara Rağmen Buğday Hasadı Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.