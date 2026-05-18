Gazze\'de Çiftçiler Zorluklara Rağmen Buğday Hasadı Yapıyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'taki Filistinli çiftçiler, İsrail'in saldırıları ve ablukasına rağmen ektikleri buğdayı hasat ediyor.

İsrail ordusu, ateşkesle birlikte çekildiği "Sarı Hat"la Gazze Şeridi'nin yüzde 50'den fazlasını özellikle de doğudaki tarıma elverişli alanlarda işgalini sürdürüyor. Bu durum yaşam alanları gibi tarım arazilerinin de daralmasına neden oluyor.

Abluka da hayatın her alanında olduğu gibi tarımı da etkiliyor. Çiftçiler, su, yakıt, tarım aletleri, gübre ve tohum bulmakta büyük sıkıntılar yaşıyor. Ama buna rağmen eski usulle de olsa Gazze'deki un ve ekmek sıkıntısını hafifletmek için çalışıyor.

"Topraklarımızda direnmeye devam edeceğiz"

Çiftçi Muhammed Cemal el-Faki, meşakkatli bir sürecin ardından ektikleri buğdayı hasat etmeye başladıklarını söyledi.

Çektikleri tüm sıkıntılara ve yokluğa rağmen direndiklerini dile getiren Faki, "Mümkün mertebe tarımın devam etmesi için çalışıyoruz. Su, gübre, yakıt ve tohum bulmakta çok zorlanmamıza rağmen devam ettik. Biz topraklarımızda direnmeye devam edeceğiz, saldırılara rağmen bu toprakları ekecek ve imar edeceğiz." dedi.

Filistinli çiftçi, dünyaya tarımda ihtiyaç duydukları ekipman ve ürünlerin tedarik edilmesi çağrısı yaptı.

Tüm gayretler çocukların ekmeksiz kalmaması için

Çiftçi Adil Ebu Zahir ise bölgenin tamamının İsrail ordusu tarafından boşaltılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ama buna rağmen çocuklarına ekmek bulmak için uğraştıklarını dile getirdi.

Buğday hasadını eski usullerle yaptıklarını kaydeden Ebu Zahir, "Eskiden biçerdöverle yapardık. Yakıt olmadığı için biçerdöverleri kullanamıyoruz. Biz de mecburen sabahtan akşama kadar oraklarla hasat yapıyoruz." diye konuştu.

Ateş altında tarım

Eskiden bamya, börülce, buğday, ıspanak, maydanoz gibi türlü sebze ektiklerini kaydeden Ebu Zahir, bu seneki ürünün önceki senelere kıyasla çok az olduğuna işaret etti.

Ebu Zahir, araziyi sulama konusunda çektikleri sıkıntıyı, "İçmek için su bulamıyoruz kaldı ki sulamak için bulalım. Bu sene yağmur yağmasaydı mahsul elde edemezdik." sözleriyle ifade etti.

"Burası bizim toprağımız. Her sene bu toprakları ekmemiz lazım." diyen Ebu Zahir, 3 yıldır İsrail zulmü altında olduklarını kaydetti ve dünyaya "biraz olsun bize acıyın" diye seslendi.

Ebu Zahir, "Sarı Hat" yakınında oldukları için sürekli ateş altında çalıştıklarını sözlerine ekledi.