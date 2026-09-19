Gazze'de eğitim çadırlarda sürüyor, okulların yüzde 90'ından fazlası yıkıldı

İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 yıl sonra yeniden başlayan yüz yüze eğitim kapsamında öğrenciler, okulların yerine kurulan çadır ve geçici eğitim alanlarında ders görmeye başladı.

Gazze'de öğrenciler, savaşın yıktığı okul binalarının ve ağır hasar gören yolların arasından geçerek eğitim alanlarına ulaşırken, temel eğitim malzemelerindeki eksiklik de okula dönüşlerini zorlaştırıyor.

Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliğiyle değil, ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya bulunuyor.

Yerinden edilen çok sayıda aile, çocuklarının okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

İki koltuk değneğine dayanarak kitaplarını taşıyan 9. sınıf öğrencisi Ahmed Zahir, savaş sırasında aldığı yaraya rağmen okula gitmekten ve okumaktan vazgeçmedi.

Gazze Belediyesi tarafından çadırlardan oluşturulan okulda Ahmed, sıra ve masaların bulunmadığı sınıfta arkadaşlarıyla birlikte yere serilen döşeklerin üzerine oturarak ilk dersine başladı.

Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından yeniden okula başladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bugün okulun ilk günü olduğu için çok mutluyuz. Uzun zamandır okula girmemiştik. İki buçuk yıl imkanlardan yoksun, kitap ve kırtasiye olmadan okulsuz kaldık." dedi.

Yaralı olmama rağmen eğitimime devam etmek istiyorum

Savaşın ilk döneminde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edildiği sırada yaralanan Ahmed, yaralı olmasına rağmen eğitimine devam etmek istediğini söyledi.

Ahmed, "Ben okumayı seviyorum, kitap okumayı seviyorum. Fizik tedaviyi seviyorum çünkü savaş sırasında bunun değerini hissettim." ifadelerini kullandı.

Savaş öncesindeki eğitim koşullarıyla bugünkü şartların aynı olmadığını anlatan Ahmed, şöyle konuştu:

"Eskiden betonarme okullarda eğitim görüyorduk, sandalyelerde oturuyorduk. Masalarımız ve tuvaletlerimiz vardı. Şimdi ise çadırlarda eğitim görüyoruz, yere serilen döşeklerde oturuyoruz. Hava çok sıcak, güneş bizi yakıyor."

Sirin savaş nedeniyle eğitimden 3 yıl uzak kaldı

Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde 10. sınıf öğrencisi Sirin Ekrem Mehdi de savaş nedeniyle eğitimden uzak kalmasına rağmen okuluna dönen öğrenciler arasında yer aldı.

Ailesiyle Gazze kentinden Deyr el-Belah'a zorunlu göç etmek zorunda kaldığını anlatan Sirin, savaş sırasında babasını ve kardeşini kaybettiğini söyledi.

Savaş öncesinde okul kıyafeti ve kırtasiye malzemeleriyle ders başı yaptığını anlatan Sirin, bugün bunların çoğunu karşılayamadığını belirtti.

Çadırdaki eğitim koşullarına dikkati çeken Sirin, "Yere oturuyoruz. Çadırların naylonları ateş gibi." ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen eğitim görmek istediklerini vurgulayan Sirin, "Direnmeye çalışıyoruz. Okumak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz." diye konuştu.

Gazze'de yaklaşık 3 yıl sonra yüz yüze eğitim

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, yeni eğitim yılı kapsamında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 yüz yüze eğitim noktası hazırladı ve 25 geçici okul oluşturdu.

Bakanlığın planlamasına göre Gazze'de bulunan ve eğitim merkezlerine ulaşabilecek öğrenciler yüz yüze eğitim alırken, Gazze dışında bulunan veya koşulları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler eğitimlerini çevrim içi sürdürecek.

Gazze'nin batısındaki Eğitim Müdürlüğünün yöneticisi Cevad eş-Şeyh Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'nin içinden geçtiği tüm zorluklara ve ağır koşullara rağmen" eğitim yılını başlattıklarını söyledi.

Şeyh Halil, bakanlığın ve ortak kuruluşların eğitim sürecini yeniden başlatmak ve öğrencilerin eğitimden kopmasını önlemek için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ancak öğrenci sayısının fazlalığının önemli bir sorun olduğunu ifade eden Şeyh Halil, bazı çadırların 40 öğrenci kapasitesine sahip olmasına rağmen 60-70 öğrenciyi ağırladığını kaydetti.

Yeni açılan Gazze Belediyesi okulunun yaklaşık 2 bin öğrenci kapasitesine sahip olduğunu belirten Şeyh Halil, buna karşın yeni eğitim yılı için kayıt yaptıran öğrenci sayısının 3 bini aştığını söyledi.

Şeyh Halil, yeni okullar açılabilmesi için daha fazla araziye ihtiyaç duyulduğunu kaydederek ilgili kurum ve kuruluşlara yeni eğitim alanları oluşturulabilmesi için yer sağlama çağrısında bulundu.

Okulların yerini çadırlar ve geçici eğitim alanları aldı

Gazze'de savaş nedeniyle eğitim ortamı da büyük ölçüde değişti.

Savaş öncesinde donanımlı okul binalarında eğitim gören öğrenciler, şimdi çadır, konteyner ve geçici eğitim noktalarında ders görüyor.

Şeyh Halil, Gazze'deki okulların yüzde 90'dan fazlasının yıkıldığını, ayakta kalanların önemli bölümünün ise yerinden edilenler için barınma merkezlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Bazı okulların bölümlerinin boşaltılarak yeniden sınıf olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Şeyh Halil, eğitim altyapısının yeniden oluşturulmasının zaman alacağını ifade etti.

Gazze Belediyesi Okulu Müdürü Randa Hamid de öğrencilerin çadırlarda yere oturarak yaklaşık 3 saat ders gördüğünü belirtti.

Yoğunluk ve okul yetersizliği nedeniyle öğrencilerin dönüşümlü sistemle haftada 12 ders gördüğünü aktaran Hamid, bazı sınıflarda öğrenci sayısının 80'i aştığını kaydetti.

Hamid, savaş sırasında sınırlı sayıda başlayan eğitim noktalarının ortak kuruluşların desteğiyle yaygınlaştırıldığını ancak öğrencilerin uygun koşullarda eğitim görebilmesi için daha fazla donanımlı okula ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Savaş eğitim sisteminde ağır kayıplara yol açtı

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığının 15 Temmuz'da yayımladığı 2023-2026 dönemine ilişkin raporda, Gazze'deki eğitim sisteminin savaş boyunca ağır kayıplar verdiği belirtildi.

Rapora göre İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla okul öğrencisi ile 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binasının tamamen yıkıldığı bildirildi.