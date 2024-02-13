Gazze'de enkaza dönen restoranın çalışanları tezgah açarak hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de enkaza dönen restoranın çalışanları tezgah açarak hizmet vermeye devam ediyor

Gazze\'de enkaza dönen restoranın çalışanları tezgah açarak hizmet vermeye devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda enkaza dönen Gazze Şehri'nin en eski restoranının çalışanları, zor şartlar altında tezgah açarak hizmet vermeye çalışıyor. Restoranın sahibi Abdullah Al-Sousi, İsrail saldırıları sonucunda üç şubelerinin tamamen yıkıldığını ve Deir Al-Balah'a göç ettiklerini belirtti. Gazze Şeridi'nde gaz olmadığı için odun yakarak çalıştıklarını ve savaş nedeniyle sebze kıtlığı yaşandığını ifade etti.

13.02.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazze'de enkaza dönen kentin en eski restoranın çalışanları çareyi tezgah açmakta buldu

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yerle bir olan kentin en eski restoranının çalışanları, zor şartlar altında tezgah açarak hizmet vermeye çalışıyor.

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde tarihi yapıları, sivil yerleşkeleri, okulları, hastaneleri de hedef aldığı saldırılarında kentin tarihi dokusu yerle bir oldu. Gazze Şeridi'nin en eski ve falafeli ile meşhur Al-Sousi restoranı da saldırılar nedeniyle enkaza döndü. Restoranın yerle bir olmasının ardından kullanılamaz hale gelen restoran çalışanları çareyi tezgah açmakta buldu. Restoranın sahibi Abdullah Al-Sousi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini ifade ederek "Gazze Şehri'ndeki Rimal, Nasr Mahalleleri ile Tal Al-Hawa'da üç şubemiz vardı ve İsrail saldırılarında hepsi yıkıldı" dedi. Restoranın yerle bir olmasının ardından Deir Al-Balah'a göç ettiklerini söyleyen Abdullah Al-Sousi, yanlarında hiçbir malzemenin bulunmaması nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Gaz olmadığı için odun yaktıklarını söyleyen Al-Sousi, savaş nedeniyle sebze kıtlığı yaşandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Abdullah Al, İsrail, Gazze, Yıkım, İsrail, Göçmenler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de enkaza dönen restoranın çalışanları tezgah açarak hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:04:17. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de enkaza dönen restoranın çalışanları tezgah açarak hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement