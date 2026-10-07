Gazze'de fizik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin geliştirilmesi için işbirliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de fizik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin geliştirilmesi için işbirliği yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze\'de fizik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin geliştirilmesi için işbirliği yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Feneri Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Gazze İslam Üniversitesi (IUG) arasında savaş nedeniyle ağır yaralananların rehabilitasyon hizmetlerine erişimini güçlendirmek ve sağlık çalışanlarının uzmanlık kapasitesini geliştirmek amacıyla "Gazze'de Fizik Tedavi ve...

Deniz Feneri Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Gazze İslam Üniversitesi (IUG) arasında savaş nedeniyle ağır yaralananların rehabilitasyon hizmetlerine erişimini güçlendirmek ve sağlık çalışanlarının uzmanlık kapasitesini geliştirmek amacıyla "Gazze'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kapasite Geliştirme Programı" protokolü imzalandı.

SBÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleşen törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek ve onlara sadece sözle değil, fiilen de dokunabilmek için ortak bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

Aydın, Gazze İslam Üniversitesinin sağladığı medikal ve bilimsel altyapıyı SBÜ'nün insani yeteneğiyle buluşturacaklarını aktararak, "Üniversite olarak ilk günden itibaren emperyalist güçlerin hain bombalarıyla şehit olan evlatların, anaların, bebeklerin, Filistin halkının yanında olduğumuzu, 7 Ekim sabahı senato kararı alarak söyledik. Devamında ekonomik ihtiyaçlarına kadar her noktayı o gün bugündür uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin'de El-Kudüs Üniversitesindeki 31 öğrencinin Türkiye'de tıp eğitimlerini sürdürdüğünü ve sonra gidip ülkelerinde diplomalarını aldıklarını kaydeden Aydın, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Gazze'de ortez ve protez ihtiyacı olan çocuklara üniversite olarak destek olacaklarını kaydetti.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de dernek olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana var güçleriyle Gazzelilerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Cengiz, bu işbirliğiyle Gazze'de 200 civarında fizik tedavi uzmanı yetiştirme projesinin hayata geçirilmiş olacağını belirterek, "Türkiye, Gazze için bir umut ve biz bu umudu inşallah her zaman Gazzeli kardeşlerimizin yanında olarak devam ettireceğiz, bu gayret içerisinde olacağız." dedi.

Konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Mehmet Cengiz ve Gazze İslam Üniversitesinde görevli Dr. Derviş El-Cahlab işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında nörolojik, ampute ve kompleks kırık rehabilitasyonu, periferik sinir yaralanmaları gibi alanlarda 6 eğitim programı düzenlenecek. 12 ay sürecek programla yılda 180-210 sağlık profesyoneline ulaşılması ve Gazze'de sürdürülebilir bir yerel eğitim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:35:35. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de fizik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin geliştirilmesi için işbirliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei