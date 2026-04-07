Gazze'de Hasta Tahliyeleri Askıya Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Hasta Tahliyeleri Askıya Alındı

07.04.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ'nün çalışanının ölümü sonrası Gazze'den Mısır'a hasta tahliyeleri askıya alındı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, bir çalışanının Gazze'de öldürülmesi üzerine, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a yapılan hasta tahliye geçişlerinin "askıya alındığını" bildirdi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki insani durumla ilgili son durumu anlatan Dujarric, DSÖ Direktörlüğünün, dün bir çalışanının öldürülmesi nedeniyle, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tıbbi hasta tahliyelerinin "bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığına dair" duyurusunu paylaştı.

Stephane Dujarric, söz konusu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, DSÖ yetkililerinin, insani yardım çalışanları da dahil, sivillerin korunması gerektiğine ve "barışın aslında en iyi ilaç olduğuna" dair uyarılarını aktardı.

Gazze'deki bir diğer sorun olan mayınlı bölge tehlikesine dikkati çeken Dujarric, bu konuda BM kurumlarının uluslararası sivil toplum kuruluşları ile mayın temizliği için saha çalışmalarını devam ettirdiğini, bu bağlamda 12 bin Gazzeliye "patlayıcı mühimmatların oluşturduğu riskler" hakkında bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Dujarric, "Bununla birlikte gerekli ekipmanların bir kısmının bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle, patlayıcı mühimmat imha faaliyetlerinin tamamını hala tam kapsamlı olarak yürütemiyorlar." dedi.

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), sunulan hizmetlerin kapsamını genişletmek ve yardım çalışanları ile diğer sivillerin maruz kaldığı riskleri azaltmak amacıyla "çok daha geniş bir yelpazede temel ihtiyaç malzemesinin" Gazze'ye girişine izin verilmesine dair bilgi notunu paylaştı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Hasta Tahliyeleri Askıya Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:19:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazze'de Hasta Tahliyeleri Askıya Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.