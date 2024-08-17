Gazze'de ilk çocuk felci vakası tespit edildi - Son Dakika
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Gazze'de ilk çocuk felci vakası tespit edildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde aşı yapılmamış bir bebekte çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurdu. İsrail'in saldırıları ve sağlık tesislerinin tahrip edilmesi nedeniyle hastalığın yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

17.08.2024 20:02
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- Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de ilk çocuk felci vakasını duyurdu

Bakanlık: "Çocuk felci aşısı yapılmamış 10 aylık bebekte tespit edildi"

GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki teyit edilen ilk çocuk felci vakasının Deir el-Balah kentinde aşı yapılmamış 10 aylık bir bebekte tespit edildiği belirtildi.

İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, bulaşıcı hastalıklarla da savaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki teyit edilen ilk çocuk felci vakasının Deir el-Balah kentinde aşı yapılmamış 10 aylık bir bebekte tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler'in Gazze'de 25 yıldır görülmediğini açıkladığı hastalığın yeniden ortaya çıkmasından İsrail'in saldırılarını ve bunun sonucunda sağlık tesislerinin tahrip edilmesini sorumlu tuttu.

BM daha önce, hastalığın yerinden edilmiş insanlar arasında yayılma olasılığı nedeniyle çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek için savaşa ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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