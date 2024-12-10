Gazze'de İnsani Faaliyetler Tehlikede

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze Şeridi genelinde insani faaliyetlerin hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in sivil savunma ekiplerine yakıt ve araçların tamiri için gerekli parçaların ulaştırılmasını engelleme politikası izlediği belirtildi.

Açıklamada, "İnsani hizmetlerin etkisiz hale getirilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde hizmet dışı kalmasını duyurmaya çok yakın olduğumuz konusunda uyarıyoruz. Bu da Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,4 milyon vatandaşın insani müdahalelerden mahrum kalması anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerine ait ekipmanları imha ettiği, Sivil Savunma Teşkilatının maddi kaybının 1,3 milyon dolar olarak tahmin edildiği aktarıldı.

İsrail saldırıları ve kısıtlamaları sebebiyle, sivil savunma ekiplerinin görevlerini yürütmesinin önündeki engellerin arttığı ve insani müdahale operasyonlarının zayıfladığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana "İsrail ordusu, 314 sivil savunma görevlisinden 89'unu öldürdü, 304 kişiyi yaraladı, 22'sini alıkoydu. 72 itfaiye, ambulans ve sivil savunma aracından 40'ını kullanılmaz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun saldırılarının felaket yansımalarından ve Gazze'deki Filistinlileri insani hizmetlerden mahrum bırakılmasından İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

İnsani yardım kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine ve Dünya Sağlık Örgütüne, Gazze'de sivil savunma ekiplerine yakıt ve ekipman ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.