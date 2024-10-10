Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor

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NEW Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze tanınamaz halde. Enkaz denizi, on binlerce insanın mezarlığı haline geldi." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Cezayir ve Slovenya'nın talebiyle Gazze'deki insani durum görüşüldü.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Lazzarini, bölgeyi içine alan vahşetin biteceğine ilişkin bulgu olmadığını belirterek, son 1 yılın kayıp ve acı dolu olduğunu ifade etti.

Lazzarini, "Gazze tanınamaz halde. Enkaz denizi, on binlerce insanın mezarlığı haline geldi." dedi.

Tüm toplumun yerinden edildiğini belirten Lazzarini, çocukların şok edici oranlarda öldürüldüğünü anımsattı.

Lazzarini, yaklaşık 650 bin çocuğun eğitimden yoksun olduğunu belirterek, eğitimin tekrar başlatılmasının aciliyet taşıdığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da şiddetin arttığını anlatan Lazzarini, 700'den fazla kişinin öldürüldüğünü, bunların 160'ının çocuk olduğunu ifade etti.

" İsrail, Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırıyor"

Lazzarini, "İsrail, Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırıyor." diye konuşarak Gazze'nin insani yardım çalışanları için de "dünyanın en tehlikeli yeri" haline geldiğini, şimdiye kadar 226 insani yardım çalışanın öldürüldüğünü bildirdi.

Lübnan'daki artan gerilime de dikkati çeken Lazzarini, sivillerin çok ağır bedel ödediğini ifade etti.

Lazzarini, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamaya ilişkin yasa teklifine de değinerek, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde çok ağır sonuçlar ortaya çıkacağına işaret eden Lazzarini, aynı zamanda bunun çok ciddi bir emsal teşkil edebileceği konusunda uyardı.

BM'ye yönelik "geri itme" faaliyetleriyle mücadele edilmemesinin dünya genelinde insan haklarını baltalayacağını belirten Lazzarini, somut adım atılması gerektiğini dile getirdi.

Lazzarini, "Ya BM Şartı ve uluslararası hukukun istisnasız uygulanmasını sağlarız, ya da uluslararası kurallara dayalı dünya düzeninin sona erdiğini kabul ederiz." ifadesini kullandı.

"BMGK ve üye ülkeler harekete geçmeli"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten de Gazze'de insani durumun kötüleştiğini, özellikle Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in yoğunlaşan saldırılarının daha fazla ölüm ve yıkıma neden olduğunu kaydetti.

Doughten, "Kaos devam ederken, dünya izlemeye devam ediyor." diyerek, Gazze'deki 2, Batı Şeria'daki 1 milyon kişinin UNRWA'nın yardımına muhtaç olduğunu dile getirdi.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasa teklifinin hem BM Şartı hem de İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini ihlal ettiğini vurguladı.

Doughten, insani yardım operasyonlarının engellerle karşılaşmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Eylül ayında insani yardım çalışanları 212 saat, yani neredeyse 9 gün İsrailli yetkililerin hayat kurtarıcı misyonlara onay vermesini bekledi." diye konuştu.

Geçen hafta ise Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişine izin verilmediğini belirten Doughten, "Gazze'nin kuzeyi izole edilmiş durumda." dedi.

Özellikle çocuklar ve kadınların çok büyük travmaya maruz kaldığını, her gün 10 çocuğun bir ya da iki bacağını birden kaybettiğini belirten Doughten, "Olan biteni yok sayamayız, kafamızı çeviremeyiz. BMGK ve üye ülkeler harekete geçmeli." ifadesini kullandı.