Gazze'de İsrail Saldırıları: 23 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 23 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında en az 23 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi kayıp.

04.01.2025 10:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi ise ulaşılamadı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "Semara" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 11 kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçağının Gazze kentinin orta kesiminde bulunan ed-Durc Mahallesi'ndeki "Şevbeki" ailesine ait bir evi bombaladığı saldırıda erkek ve hamile eşi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Celal Caddesi yakınında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara yönelik saldırısında da en az iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "el-Gule" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ise yaralanan iki kişi kurtarılırken, kayıp 11 kişiye ise enkaz altında ulaşılamadı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde "eş-Şerif" ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı, 3 kişiye ise ulaşılamadı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki birçok ev ve yapıyı yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 23 Filistinli Öldü - Son Dakika

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