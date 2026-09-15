Gazze'de İsrail saldırılarında 2 Filistinli öldü, aralarında çocuk da var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun hava saldırılarında 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir çocuğun bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldığını, ilk saldırıda yaralananlara yardım etmeye çalışanların da ikinci saldırıda hedef alındığını aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Gazze kentindeki Sanayi Caddesi'nde saldırı düzenlendiği ve saldırıda 9 kişinin yaralanarak hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail orudusuna ait zırhlı araçların ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusu ile Beyt Lahiya beldesinin kuzeybatısındaki bölgelere atşe açtığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusu ile Megazi Mülteci Kampı çevresine de İsrail askeri araçlarından ateş açıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve batı kesimlerinin, İsrail ordusuna ait askeri araçlar ve savaş gemilerinden açılan ateşin hedefi olduğunu söyledi.