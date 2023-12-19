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Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 97'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 97'ye yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde düzenlediği saldırıda gazeteci Adil Zağrab'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze\'de İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 97\'ye yükseldi
19.12.2023 - 10:01,
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde evine düzenlediği saldırıda gazeteci Adil Zağrab'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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