Gazze'de Kadın ve Çocuklar İçin Acı Bilanço

GAZZE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda geçici bir barınakta görülen yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, 20 Mayıs 2025.

BM Kadın Birimi'nin verilerine göre, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana 28.000'den fazla kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)