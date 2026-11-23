İsrail'in saldırıları nedeniyle altyapısının yüzde 90'ından fazlası yıkılan ve sağlık sistemi büyük ölçüde çöken Gazze Şeridi'nde, son 2 ayda menenjit nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Katar merkezli Al Araby televizyonuna konuşan Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, özellikle çocuklar arasında menenjit vakalarının ciddi şekilde arttığı uyarısında bulundu.

Ebu Silmiyye, menenjitin ölümle sonuçlanabilen tehlikeli bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Vakaların artış gösterdiği son 2 ayda menenjit nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Çocukların yeterli şekilde havalandırılmayan ve uygun koşulların olmadığı sınıflarda bir arada bulunmasının hastalığın yayılması için elverişli bir ortam oluşturduğunu kaydeden Ebu Silmiyye, hastanelere başvuran menenjit vakalarının sayısında belirgin artış gözlemlendiğini ifade etti.

Ebu Silmiyye, bulaşıcı olan menenjitin bölgede hızla yayılmasından endişe duyduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

" Menenjit, beyin zarlarını etkileyen çok ciddi bir hastalık. Çocuklarda ölüme yol açabildiği gibi beyin felci, beyin hasarı ve görme kaybı başta olmak üzere bazı kalıcı komplikasyonlara da neden olabiliyor. Hastalıktan kurtulan çocuklarda bile bu tür sağlık sorunları görülebiliyor."

Gazze'deki menenjit vakalarında artış

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, bölgede menenjit vakalarında mevsimsel açıdan olağan dışı ve endişe verici artış yaşandığı uyarısında bulunmuş, bulaşma riskinin kontrol altına alınması için uluslararası acil müdahale çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, menenjit vakalarındaki artışın, İsrail saldırıları nedeniyle çevresel koşulların kötüleşmesi ve kanalizasyon şebekeleri başta olmak üzere altyapının zarar görmesiyle yakından bağlantılı olduğu belirtilmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 27 Eylül-31 Ekim'de Gazze'de 294'ü viral, 119'u bakteriyel olmak üzere 413 şüpheli menenjit vakası kaydedildiğini bildirmişti.

OCHA, vakaların yüzde 68'inin Gazze kentinde görüldüğünü, 5 Kasım'a kadar bireysel olarak kayıt altına alınan 202 vakanın yüzde 77'sini ise 1 yaşından küçük bebeklerin oluşturduğunu aktarmıştı.