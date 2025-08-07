Gazze'de Örgütlü Katliam İddiası - Son Dakika
Gazze'de Örgütlü Katliam İddiası

07.08.2025 15:26
MSF, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetlerinin katliam olduğunu ve derhal kapatılması gerektiğini bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan yardım dağıtım noktalarında örgütlü katliam yapıldığını ve bu yapının sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

MSF, Gazze İnsan Yardım Vakfının, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'deki faaliyetlerine ilişkin, "Bu, yardım değil örgütlü katliamdır" başlıklı raporunu paylaştı.

Raporda, elde edilen veriler ve tanık ifadelerinin, Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan gıda dağıtım noktalarında İsrail güçleri ile ABD'li özel silahlı taşeronların, açlık çeken Filistinlilere yönelik hem hedef gözeterek hem de ayrım yapmaksızın şiddet uyguladığını ortaya koyduğu belirtildi.

"Gazze İnsani Yardım Vakfı şeması derhal kaldırılmalı." tespitine yer verilen raporda şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler (BM) eş güdümündeki insani yardım mekanizması yeniden tesis edilmelidir. Başta ABD olmak üzere hükümetlerin ve özel bağışçıların, Gazze İnsani Yardım Vakfına sağladığı tüm mali ve siyasi destek askıya alınmalıdır. Zira bu yardım noktaları, fiilen ölüm kapanlarına dönüşmüştür."

Raporda, 7 Haziran-24 Temmuz tarihlerinde Gazze İnsan Yardım Vakfının dağıtım noktalarına yakın Gazze'nin güneyindeki MSF kliniklerine 28 ölü ve 1380 yaralının getirildiği bildirildi.

İsrail makamlarının mayısta BM öncülüğündeki insani yardım mekanizmasını tasfiye etmeye çalıştığı vurgulanan raporda bunun yerine Gazze İnsani Yardım Vakfınca işletilen militarize gıda dağıtım şemasının kurulmasının hedeflendiği belirtildi.

Tamamı İsrail ordusunun tam kontrolündeki bölgelerde yer alan 4 dağıtım noktasının, ABD'li özel silahlı kişilerce "güvenlik" altına alındığına işaret edilen raporda, "İsrail ve ABD hükümetleri tarafından 'yenilikçi çözüm' olarak sunulan Gazze İnsani Yardım Vakfı, hem BM'nin başarısız olduğu yönündeki asılsız iddialara hem de yardımın saptırıldığına dair temelsiz suçlamalara sözde yanıt olarak kurgulanmıştır. Oysa bu yardım noktaları, İsrail makamlarının 2 Mart'ta başlattığı ve Gazze'yi tamamen ablukaya alarak sürdürdüğü soykırım kampanyasının bir parçası olan aç bırakma politikasını kurumsallaştıran ölümcül bir düzenden ibarettir. Gazze'de yardım noktalarında sistematik katliam yapılıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, bu yapının insanların onurunu da hedef aldığı belirtilerek, 7 haftalık süreçte MSF ekiplerinin, Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan alanlarındaki kaotik izdihamlar nedeniyle yaralanan 196 kişiyi tedavi ettiği bildirildi.

"Bu yardım noktaları derhal kapatılmalı"

"27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Gazze İnsani Yardım Vakfı sahalarında vurularak, şarapnelle, saldırı veya bıçaklanma sonucu yaralanan 186 kişi, MSF'nin El-Mevasi veya El-Attar kliniklerinde tedavi edildi, 2'si hayatını kaybetti." bilgisinin paylaşıldığı raporda, MSF kliniklerinin 3 Ağustos'ta boynundan vurulan kişi ile başlarından vurulan 2 kişiyi daha kabul ettiği belirtildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfının Gazze'deki gıda dağıtım noktalarının "örgütlü katliam ve insan onurunun ayaklar altına alınması" mahiyetinde olduğu vurgulanan raporda, derhal kapatılmalarının gerektiği uyarısı yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen MSF Genel Direktörü Raquel Ayora, çocukların bu noktalarda gıdaya uzanırken göğüslerinden vurulduklarını, bazı kişilerin ise ezilerek ya da boğularak öldüklerini kaydetti.

Ayora, "MSF'nin 54 yıla yaklaşan faaliyet tarihinde silahsız sivillere yönelik bu denli sistematik şiddete nadiren tanık olduk. Sözde 'yardım' kisvesi altındaki Gazze İnsani Yardım Vakfı dağıtım noktaları, zulmün laboratuvarına dönüştü. Bu, artık durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 258 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 45 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 9 bin 752 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1706'ya, yaralıların sayısı da 12 bin 230'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Gazze

