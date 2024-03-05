Gazze'de Ramazan Hazırlıkları Savaşın Ortasında Yapılıyor

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İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen yaklaşan ramazan ayı için hazırlık yapıyor.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde 44 yaşındaki Muhammed el-Mağribi, yıkımın ve savaşın ortasında ramazan fenerleri ve süsleri satıyor.

Bir yandan da ramazan ilahileri söyleyen Mağribi, küçük tezgahındaki renkli süslerle çocukların kalplerine bir nebze olsun neşe yaymayı başarıyor.

Mağribi'nin tezgahını gören Filistinliler ve etrafında oynayan çocuklar da savaşın olmadığı bir ortamda, güven içinde ramazan ayına girmenin özlemini çekiyor.

"İsrail işlediği katliamlarla ramazan sevincimizi de vurdu"

AA muhabirine konuşan Mağribi, çocuklara satmak için ramazan süsleri hazırladıklarını ancak mevcut şartlar nedeniyle çok fazla alımın olmadığını söyledi.

"İsrail işlediği katliamlarla ramazan sevincimizi de vurdu. Herkes sevdiklerini, evlerini kaybetti; çok buruk." diyen Mağribi, her yıl ramazan ayında fenerlerle evleri, sokakları ve kampları süslediklerini ancak bu yıl mübarek aya çok az hazırlık yapabildiklerini anlattı.

Mağribi, savaşın bir an önce bitmesini, huzur ve güven içinde ramazan ayını geçirmek istediklerini dile getirdi.

İlk kez bu ramazan ayında oruç tutacak oğluna fener alan 39 yaşındaki Filistinli baba Muhammed es-Susi de "Bu yıl ramazan sevincimiz eksik. İşgalciler Gazze'de her şeyi yıktı; kadınları, çocukları, yaşlıları öldürdü. Saldırılar nedeniyle uykuyu, oyun oynamayı unutan çocuklarımızı biraz da olsa sevindirmek istiyoruz." dedi.

Susi, savaş da olsa çocuklara adetlerini, geleneklerini, ramazanı nasıl karşılayacaklarını öğretmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 421 Filistinli hayatını kaybetti.