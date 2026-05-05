Gazze'de Ressamlardan Sumud Filosu'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ressamlardan Sumud Filosu'na Destek

Gazze\'de Ressamlardan Sumud Filosu\'na Destek
05.05.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'li ressamlar, duvar resimleriyle Sumud Filosu'na destek vererek dünyaya seslerini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki ressamlar, İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na desteklerini çizdikleri duvar resmiyle gösterdi.

Çok sayıda Filistinli ressam Gazze limanında toplanarak ellerine aldıkları boya ve fırçalarla seslerini dünyaya duyurmaya çalıştı.

Çizdikleri duvar resimleriyle Küresel Sumud Filosu'na olan destek veren Filistinli ressamlar, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Gazze'deki ablukanın kırılması için daha fazla geminin Gazze'ye doğru yelken açmasını istedi.

Etkinliğe katılan ressamlardan Aya Cuha, çizdikleri resimle İsrail'in işlediği "soykırım, aç bırakma, öldürme, zorla göç ve yıkım" gibi suçları belgelemeyi hedeflediklerini belirtti.

Cuha, bu suçlardan sonuncusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun durdurulması olduğunu kaydetti.

Sanatın suçları belgelemede ve Gazzelilerin sesini duyurmada önemli bir araç olduğunu kaydeden Cuha, dünyaya "İsrail ne yaparsa yapsın durmayın. Biz tüm dünyanın Gazze'deki ablukayı kırmak için birleşmesini bekliyoruz." diye seslendi.

Bir diğer ressam Nehil Zidiyye de fırçalarıyla Sumud Filosu'na desteklerini ortaya koymak için toplandıklarını ifade etti.

Akdeniz'i ve Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin ülkelerinin bayraklarını çizdiklerini aktaran Zidiyye, "Savaşa ve içinde bulunduğumuz koşullara rağmen direnmeye devam ediyoruz ve dünyaya 'biz de varız' mesajı veriyoruz." dedi.

Ressam Abdullah Ebu el-Gunbuz ise resimleriyle Gazze'de yaşananları ve halkın direnişini dünyaya haykırdıklarını söyledi.

Gazze'nin yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Ebu el-Gunbuz, dünyadaki vicdan sahibi insanlara "Gazze'ye daha fazla gemiyle yola çıkın" diye seslendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ressamlardan Sumud Filosu'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:55:38. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Ressamlardan Sumud Filosu'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.