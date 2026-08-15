Gazze'de Sağlık Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Sağlık Tehlikede

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Tıbbi Yardım Derneği, Gazze'de jeneratör ve parça eksikliği nedeniyle sağlık hizmetlerinin durabileceğini açıkladı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneği, İsrail'in malzeme girişlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle jeneratörler ve araçlar için gerekli motor yağı ve yedek parça sıkıntısı yüzünden Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinde faaliyetlerin durabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tıbbi kullanım için oksijen üreten 22 istasyonun hizmet dışı kaldığı ve geriye kalan 12'sinin durabileceği uyarısında bulunmasının ardından Filistin Tıbbi Yardım Derneği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Elektrik jeneratörleri için gerekli motor yağı ve yedek parçaların eksikliği, jeneratörlerin durması tehdidini oluşturuyor. Bu durum, bazı merkez ve kliniklerde sağlık hizmetlerinin yanı sıra tıbbi cihaz ve ekipmanların çalışmasını da aksatabilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca araçlar için yağ ve yedek parça eksikliğinin mobil sağlık kliniklerinin de faaliyetlerini durdurabileceği vurgulanan açıklamada, bunun sağlık tesislerine ulaşmakta zorlanan bölgelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasını kısıtlayabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına acilen harekete geçerek, jeneratörler ve sağlık araçları için gerekli yağ ve yedek parçaların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlama çağrısının yapıldığı açıklamada, bu malzemelerdeki eksikliğin devam etmesinin binlerce kişinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Gazze'de sağlık sistemi, laboratuvar ve tıbbi malzeme yetersizliğinin giderek ağırlaşan etkileri altında hizmet vermeye çalışıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeye insani yardım ile ilaç ve tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamalar ise devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider
Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

23:25
Fenerbahçe’ye sezonun ilk şoku Öne geçtiği maçı kaybetti
Fenerbahçe'ye sezonun ilk şoku! Öne geçtiği maçı kaybetti
23:20
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
22:15
Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
21:11
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 02:23:43. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Sağlık Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.