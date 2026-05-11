Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

11.05.2026 20:04
İsrail ordusu ateşkes varken Gazze'de saldırılara devam etti, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 yaralı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Salahaddin Caddesi'nde açtığı ateş sonucu Muhammed Hıdır Tavtah hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı Filistinli bir sivil yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki İsrail saldırılarında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya bölgesinde İsrail topçu atışları sonucu 6 kişi yaralandı. Aralarında bir çocuk ve kadının da bulunduğu yaralılar, Şifa Hastanesinde tedavi altına alındı.

Beyt Lahiya'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli de Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu, Gazze kentinde konuşlandıkları "Sarı Hat"tan ateş açarak Filistinli bir genci yaraladı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken, 2 bini aşkın kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

