Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Gazze'de can almaya devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir aracı hedef aldığı saldırıda yaralanan Abdullah Ebu Mustafa isimli Filistinli bu sabah hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarında açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor. İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 978 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.