Gazze'de saldırılarda uzuv kaybı 5 bine ulaştı, 10 bin kişi rehabilitasyona muhtaç

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ağır saldırıları sonucu 5 bin kişinin uzuv kaybı yaşadığını, 300 nörolojik ve omurilik yaralanması vakası kaydedildiğini ve 10 bin hastanın yoğun, uzun süreli rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Fizyoterapistler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan uzuv kayıpları ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze'deki fizyoterapi ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin sadece tamamlayıcı bir seçenek olmaktan çıkıp hayati bir tedaviye dönüştüğü; binlerce yaralı ve hastanın kalıcı sakatlığının engellenmesi için öncelikli "savunma hattı" vazifesi gördüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Soykırım, özellikle çift uzuv kaybı ve karmaşık uzuv kurtarma vakaları başta olmak üzere yaralı sayısında korkunç bir artışa yol açtı; uzuv kaybı sayısı 5 bine, nörolojik ve omurilik yaralanma vakası 300'e ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yoğun ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyan 10 bin vakanın bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında sağlık kurumlarının doğrudan hedef alınması sonucu, uzmanlaşmış rehabilitasyon merkezlerinin çoğunun hizmet dışı kaldığına işaret edildi.

Açıklamada, binlerce hasta ve yaralının halihazırda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu kaydedilerek, Gazze'de yaşanan bu sıkıntıların, ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve protezlerdeki ciddi eksikliğin yanı sıra hastaların tedavi amacıyla bölge dışına çıkışlarının kısıtlanmasından kaynaklandığı bildirildi.

Bakanlık, uluslararası örgütlere ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerine; fizik tedavi ve rehabilitasyon için gerekli tıbbi malzeme ve ekipmanın temin edilmesi amacıyla "acil olarak koordinasyon sağlanması ve derhal müdahalede bulunulması" çağrısında bulundu.

Açıklamada, gelişmiş merkezlerde tedaviye ihtiyaç duyan kritik vakaların seyahatini kolaylaştırmak için sınır kapılarının açılması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca Gazze'deki zor koşullara rağmen çalışmalarına devam eden fizyoterapi ve tıbbi rehabilitasyon personelinin çalışmalarını takdir ederek, fizyoterapi personelinin ihtiyaçlarının karşılanmasının ve çalışmalarının devamının desteklenmesinin ahlaki ve insani bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail, saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.