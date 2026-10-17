Gazze'de sığınak olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırıda yaklaşık 500 kişi öldü

İsrail'in 17 Ekim 2023'te Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının üzerinden 3 yıl geçti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından kaçarak güvenli bir yer bulma umuduyla El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sığınan yüzlerce Filistinli, 17 Ekim 2023 akşamı büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldı.

Hastanenin avlusunda meydana gelen patlamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastaneye düzenlenen saldırıda yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 28'i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), hastanede yaşanan katliamı, savaşın başladığı ilk günlerin en kanlı olaylarından biri olarak niteledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1882'de kurulan hastanenin saldırı öncesinde karşı karşıya kaldığı tehditler ve tahliye çağrıları ile saldırının ardından yaşananlar, Gazze'deki sağlık kuruluşlarının maruz kaldığı tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

Hastane, saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığınağıydı

1882'de kurulan El-Ehli Arap Hastanesi'nin yönetimi, 1954-1982 yılları arasında Baptist misyonerler tarafından üstlenildi. Daha sonra Kudüs Anglikan Piskoposluğuna devredilen hastane, geçmişteki yönetiminden dolayı "Baptist Hastanesi" olarak anılmaya devam etti.

Din veya aidiyet ayrımı gözetmeksizin Filistinlilere sağlık hizmeti sunan hastane, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte canlarını kurtarmak ve güvenli bir yere sığınmak isteyen sivillerin umut kapılarından biri haline geldi.

17 Ekim 2023'teki saldırı sırasında hastane, tedavi gören hastalar ve yaralıların yanı sıra İsrail'in hava saldırılarından kaçarak can güvenliği umuduyla buraya sığınan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliye de ev sahipliği yapıyordu.

Hastane saldırıdan 3 gün önce de hedef alındı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Eburriş, 18 Ekim 2023'te düzenlediği basın toplantısında, hastanenin 14 Ekim'de iki füzeyle hedef alındığını ve saldırı sonucu hasar gördüğünü belirtti.

Eburriş, saldırının ardından İsrail tarafından hastane yetkililerinin telefonla arandığını, füzelerin uyarı amacıyla atıldığının söylendiğini ve hastanenin neden tahliye edilmediğinin sorulduğunu aktardı.

Hastane yönetiminin İngiltere'deki Anglikan Kilisesi yetkilileriyle iletişime geçtiğini belirten Eburriş, kilise yetkililerinin de uluslararası kuruluşlarla temasa geçerek hastanenin faaliyetlerini sürdürebileceği yönünde güvence verdiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrail ordusu tarafından tahliye emri verilen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 20 hastane ve sağlık kuruluşu arasında yer aldığını bildirdi.

Açıklamada, güvenlik koşullarının elverişsizliği, hastaların sağlık durumlarının ciddiyeti, ambulans, sağlık personeli ve yatak kapasitesindeki yetersizlikler nedeniyle tahliyenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Ayrıca yerinden edilen Filistinlilerin sığınabileceği alternatif barınma alanlarının bulunmadığına dikkat çekildi.

Hastane avlusundaki patlamada yaklaşık 500 Filistinli hayatını kaybetti

17 Ekim 2023 akşamı saat 19.00 sıralarında, güvenli bir yer bulma umuduyla hastaneye sığınan Filistinlilerin bulunduğu kalabalık avluda büyük bir patlama meydana geldi.

Kudüs ve Orta Doğu Kiliseler Birliği, patlamada aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, daha sonra yayımladığı raporda, mühimmatın hastanenin otoparkına düştüğünü ve o sırada yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin burada barındığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaklaşık 500 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyururken, DSÖ 28'i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıda yaralanan Filistinlilerin büyük bölümü Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne nakledildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 18 Ekim 2023 tarihli raporunda, Şifa Hastanesi'nin saldırı öncesinde de kapasitesinin üzerinde hizmet verdiği belirtildi.

Raporda, El-Ehli Baptist Hastanesi'nden getirilen çok sayıda yaralı nedeniyle sağlık çalışanlarının son derece güç koşullarda müdahalede bulunmak zorunda kaldığı, doktorların ameliyatların çoğunu anestezi uygulayamadan hastane koridorlarında ve yerde gerçekleştirdiği aktarıldı.

Şifa Hastanesi'nin, El-Ehli Baptist Hastanesi'nden yaralılar getirilmeden önce Gazze'deki hastaların yaklaşık dörtte birine sağlık hizmeti sunduğuna vurgu yapılan raporda, söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana yaşanan en kanlı olay olarak nitelendi.

İsrail'in saldırılarında 38 hastane hizmet dışı kaldı

El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaşananlar, Gazze'deki sağlık kuruluşlarının maruz kaldığı saldırıların yalnızca bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası kuruluşların tepkilerine ve sağlık tesislerinin korunması yönündeki çağrılarına rağmen İsrail'in hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıları devam etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu bölgedeki 38 hastane ve 96 sağlık merkezi bombalandı, yıkıldı veya hizmet dışı kaldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.