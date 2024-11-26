Gazze'de Sivil Savunma Hizmetleri Durdu

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yakıtın tükenmesi nedeniyle sivil savunma araçlarının çalışmadığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Gazze'de verilen hizmetlerin durmasından 35 gün sonra Gazze kentinde de sivil savunma hizmetlerinin tamamen sonlanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, bölge için gerekli yakıt girişini engellemesi nedeniyle Gazze kentindeki ambulans, itfaiye ve arama kurtarma araçlarının çalışmadığını duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İsrail işgal güçleri, yeterli miktarda yakıt girişini sağlayana kadar ekiplerimiz, vatandaşların yardım çağrılarına yanıt veremeyecek." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in yakıt girişini engellemesinin, bombardıman altındaki Filistinlileri "ölüme mahkum etmek" anlamına geldiği vurgulandı.

???????Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 23 Ekim'de, İsrail ordusunun sivil savunma araçları ve ekiplerini doğrudan hedef almasının ardından Kuzey Gazze vilayetindeki hizmetlerinin tamamen durduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"na benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.