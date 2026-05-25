Gazze'de Tıbbi Ekipman Krizi Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Tıbbi Ekipman Krizi Büyüyor

25.05.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırılarında yaralananlar için Gazze'de tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatlar erteleniyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hastane ve sağlık merkezlerinde, kırık ve yaralanmaların tedavisinde kullanılan temel tıbbi malzemelerde ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Gazze'deki sağlık çalışanları, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle tıbbi ekipman girişinin büyük ölçüde durduğunu, bunun da ameliyatların ertelenmesine ve hastaların yaşadığı acıların artmasına yol açtığını belirtiyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Eşref el-Beyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de özellikle karmaşık kırık vakalarının arttığını buna karşılık Gazze'ye tıbbi malzeme girişinin neredeyse tamamen durduğunu belirtti.

Beyya, iç-dış sabitleyiciler, metal plakalar, vidalar ve protez ekipmanlarında ciddi eksiklik bulunduğunu kaydetti.

Binlerce yaralının cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Beyya, "Bu ameliyatlarda kullanılan ekipmanların büyük bölümü tükenmiş durumda. Basit kırıklarda kullanılan alçıdan cerrahi ipliklere, vidalardan yapay eklemlere kadar temel malzemelerde ciddi eksiklik yaşıyoruz." dedi.

Gazze'deki hastanelerin ağır bir tıbbi krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Beyya, devam eden saldırılar nedeniyle sağlık sisteminin kapasitesinin her geçen gün daha fazla zorlandığını ifade etti.

"Ameliyatım sürekli erteleniyor"

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nden Muhammed Refik Hamada, İsrail'in tank saldırısında yaralandığını ve 8 gündür ameliyat sırası beklediğini söyledi.

Hastanede yeterli ağrı kesici ve gerekli cerrahi ekipmanın bulunmadığını belirten Hamada, "Her gün ameliyat olacağımı söylüyorlar ancak sürekli erteleniyor. Sürekli 'yarın' diyorlar." dedi.

Gazze'de yaklaşık 10 bin yaralı karmaşık kırıklar nedeniyle acil cerrahi müdahaleye muhtaç

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Gazze'de yaklaşık 10 bin yaralı karmaşık kırıklar nedeniyle acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Buna karşılık ameliyatlarda kullanılan malzemelerin büyük bölümü ya tamamen tükenmiş durumda ya da çok sınırlı sayıda bulunabiliyor.

İsrail saldırılarında uzuv kaybı yaşayan Filistinlilerin protez tedavilerinde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

"Protez yapımında kullanılan malzemeler Gazze'ye sokulmuyor"

Gazze Protez Merkezinde görev yapan teknisyenler, özellikle protez üretiminde kullanılan alçı malzemesinin girişine izin verilmemesi nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Merkez çalışanlarından Faris Salha, "Protez yapımında kullanılan ana maddelerden biri alçı ancak bu malzeme Gazze'ye sokulmuyor. Yerel ve alternatif malzemeler kullanıyoruz fakat bunlar yeterli olmuyor." dedi.

Üç yıldır protez bekliyor

Yaklaşık üç yıldır protez bekleyen Ammar Süleyman Aselye, gerekli ekipman eksikliği nedeniyle işlemlerin yapılamadığını söyledi.

Aselye, "Her gün protez merkezine gidip geliyorum ancak gerekli malzemeler olmadığı için işlem yapılamıyor. Sınır kapılarının açılmasını ve alçı ile sargı gibi temel malzemelerin girişine izin verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Dünyaya yardım çağrısında bulunan Aselye, "Buradaki durum gerçekten çok zor." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tıbbi Ekipman Krizi Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Tıbbi Ekipman Krizi Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.