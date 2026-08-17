Gazze'deki Barınma Krizi: 2.1 Milyon Filistinli Zor Durumda

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen en az 2 milyon 150 bin Filistinlinin çadırlarda ve barınma merkezlerinde ağır koşullar altında, bunlardan 800 binden fazlasının ise "insani yaşam için uygun olmayan" şartlarda yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, kentteki yerinden edilen Filistinlilerin son durumuna ilişkin son verileri paylaştı.

"Ulusal Barınma Sistemi tarafından belgelenmiş verilere dayanarak devasa bir konut felaketini yansıtan şok edici veriler ve rakamlarla karşı karşıyayız" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki toplam yerinden edilmiş aile sayısının 509 bin 393 olduğu kaydedildi.

Bu çerçevede yerinden edilen ve zor insani koşullar altında yaşayan 2 milyon 150 binden fazla Filistinliden 1 milyon 27 bin 396 kişinin barınma merkezlerinde, 1 milyon 122 bin 566 kişinin ise çadırlarda kaldığı aktarıldı.

Barınma merkezleri dışındaki 867 bin 288 kişinin, "insani yaşam için artık elverişli olmayan ve acilen değiştirilmesi gereken eski, yıpranmış ve ilkel çadırlarda yaşadığı belirtildi.

İsrail vetosu ve uluslararası sessizlik

Çadırların yalnızca "birkaç aylık acil bir müdahale olarak tasarlandığı ve yeniden inşa süreci tamamlanana kadar hiçbir şekilde geçici barınmanın yerini alamayacağı" vurgulanan açıklamada, "yerinden edilmiş kişilerin felaket boyutundaki yaşam ve barınma koşullarını kurtarmak için acil bir ulusal çağrı" başlatarak, bölgeye prefabrik evlerin ve barınma gereçlerinin sokulmasının zorunluluğunun altı çizildi.

Prefabrik evler ve uygun yapı malzemeleri gibi temel barınma için gerekli şeylerin girişini engelleyen "İsrail vetosunun" kınandığı açıklamada, İsrail'in engellemelerine karşı "uluslararası sessizliğe" de dikkati çekildi.

Açıklamada, geçici konut temini sürecinin "geçiş aşaması" olduğu hatırlatılarak yıkılan evlerin kapsamlı ve yeniden inşanın yerini alamayacağı vurgulandı.

Medya ofisi, daha önceki açıklamalarında İsrail ordusunun, Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiğini ve bunun yaklaşık 70 milyar dolara mal olacağını aktarmıştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yapılan ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle sık sık Gazze'de saldırılar düzenliyor.