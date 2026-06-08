Gazze'deki Çocuklara Yönelik Savaş Suçlarına Ödül

Avrupa Basın Ödüllerinin (European Press Prize) bu yılki Üstün Habercilik Ödülü, İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik savaş suçlarını belgeleyen Hollandalı gazeteciler Maud Effting ve Willem Feenstra'ya verildi.

Hollanda merkezli de Volkskrant gazetesine göre, Gazze'de 15 yaş altı 114 çocuğun başlarından veya göğüslerinden tek mermiyle vurularak öldürüldükleri ya da ağır şekilde yaralandıklarını belgeleyen haber, iki gazeteciye ödül getirdi.

Gazze'de görev yapan 17 uluslararası doktor ile 1 hemşirenin tanıklıklarına dayandırılan "Yaraların Anlattıkları" başlıklı haber, Effting ve Feenstra'ya Avrupa Basın Ödüllerinin (European Press Prize) bu yılki Üstün Habercilik Ödülü'nü kazandırdı.

Avrupa Basın Ödülleri kapsamında her yıl Araştırmacı Gazetecilik, Üstün Habercilik, Görüş, Fenomen ve Yenilik kategorilerinde ödüller dağıtılıyor.

Üstün Habercilik Ödülü, gazetecilik mesleğinde yüksek standartları yansıtan, kapsamlı araştırma ve titiz bilgi toplama gerektiren haberlere veriliyor.

Bu ödülü alan haber, Gazze'de görev yapan sağlık personelinin şahitliğine dayanıyor.

Hemşireler ve doktorlar, 15 yaş altı çocukların başlarından veya göğüs bölgelerinden İsrail güçleri tarafından açıkça hedef alındıklarını gösteren kurşun yaralarını kanıtlarıyla beyan ediyor.