Gazze'deki Filistinliler Çöp Kriziyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinliler Çöp Kriziyle Karşı Karşıya

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'den kaçarak Refah'a yerleşen Filistinliler, toplanmayan çöpler nedeniyle salgın hastalık riskiyle karşı karşıya. İsrail'in saldırıları sonucu çöp kamyonlarının kullanılamaz hale gelmesi ve yakıt sıkıntısı nedeniyle belediyeler çöpleri düzenli olarak toplayamıyor. Çadırların arasında biriken çöp yığınları, kötü koku ve haşerat oluşumuna sebep olarak salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor. Filistinliler, çocuklarının hastalanmasından ve soğuktan korunamadıklarını belirtiyor. Gazze'deki belediyeler ise yerinden edilenlerin sayısındaki artış ve yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet sunmakta yetersiz kalıyor.

06.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:26
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İsrail'in saldırılarından kaçarak Gazze'nin güneyindeki Refah'ta çadırlarda yaşamaya başlayan Filistinliler, toplanmayan çöpler nedeniyle salgın hastalık riskiyle de karşı karşıya.

Refah'taki Filistinliler, çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. İsrail'in saldırılarında çöp kamyonlarının çoğu kullanılamaz hale gelen belediyeler gerekli yakıt da olmadığı için çöpleri düzenli olarak toplayamıyor.

Çadırların arasında ve barınma merkezlerinde göze çarpan çöp yığınları, yaydıkları kötü koku ve haşerat oluşumuna uygun ortam oluşturmaları sebebiyle salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Koku ve sinekten çadırda duramıyorlar

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nden Refah'a göç eden Ummu Mahmud el-Hindi, içinde bulundukları koşulların insan yaşamına uygun olmadığını söyledi.

Aile bireyleri arasında çocukların yanı sıra hasta, engelli ve yaşlıların olduğunu aktaran Hindi, "Çöp kokusundan ve sinekten çadırda oturamıyoruz. Çocuklar, sinekten uyuyamıyor. Bu çöp krizine bir çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

Çevrede yaşanan kirlilik, çocukların bağışıklık sistemini etkiliyor

Gazze kentinden Han Yunus'a oradan da Refah'a göç eden Filistinli Ahmed Davud da çöp ile kanalizasyon suyu sorunundan şikayet etti.

Çocukları ile eşinin, bu durumdan çok etkilendiğini kaydeden Davud, "Üç çocuğumun bağışıklık seviyesi düştü. Eşimin de karaciğerinin bir kısmı ile dalağı alındığı için sıkıntı çekiyor." diye konuştu.

AA muhabirine çöp yığınını gösteren Davud, "Bu sizin gördüğünüz küçük bir yığın. Belediye dün gelip çöpleri toplamasaydı, çöpler buraya kadar gelirdi." diyerek hemen arkasında bir yeri işaret etti.

Çadırlar, çocukları hastalıktan ve soğuktan korumuyor

Yaklaşık 5 ay önce Cibaliya Mülteci Kampı'ndan göç eden bir diğer Filistinli Abdulkadir Ahmed ise çadırlar arasında akan kanalizasyon sularına dikkati çekti.

Bu suların, çocukların hastalanmasına neden olduğunu söyleyen Ahmed, "Kışı burada çok zor şartlar altında geçiriyoruz. Çadırlar çocuklarla dolu ve bu çocuklar hepatit, bağırsak ve solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalık riskiyle karşı karşıya. Buradaki çocuklar, sağlık hizmetinden yoksunlar ve hijyenin olmadığı bu yerde emniyette değiller." dedi.

Ahmed, çadırların, hastalıktan ve soğuktan korumadığına ve insani bir yaşam alanı sağlamadığına işaret etti.

Belediyeler, hizmet sunmakta yetersiz kalıyor

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, Gazze'nin orta kesimi ile güneyindeki belediyelerin, yerinden edilenlerin sayısında yaşanan artış nedeniyle temel hizmetleri yerine getiremediğini vurguladı.

Muhenna, çöp toplama ve taşıma, kanalizasyon suyu tahliyesi ile su pompalama gibi hizmetlerin, nüfus artışı ve yakıt sıkıntısından büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Refah ve Deyr el-Belah'ta çöp yığınlarında artış yaşandığına dikkati çeken Muhenna, belediye ekiplerinin bu sorunlarla başa çıkmakta zorlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinliler Çöp Kriziyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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