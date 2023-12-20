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Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, İsrailli esirlerin görüntülerini yayımladı. - Son Dakika
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Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, İsrailli esirlerin görüntülerini yayımladı.

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarından İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, ellerindeki iki İsrailli esirin görüntülerini yayımladı. Esirler, Tel Aviv yönetimine Gazze'ye bombardımanı durdurma çağrısında bulunuyor.

Gazze\'deki İslami Cihad Hareketi, İsrailli esirlerin görüntülerini yayımladı.
20.12.2023 - 12:07,
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Gazze'deki Filistinli direniş gruplarından İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, ellerindeki iki İsrailli esirin görüntüsünü yayımladı.

Kudüs Seriyyeleri'nin yayımladığı ve Filistin medyasından yer alan görüntüde, Gazze'deki 2 İsrailli erkek esirin konuşması yer alıyor.

Esirler, Tel Aviv yönetimine Gazze'ye bombardımanı durdurma çağrısında bulunuyor.

Adının "Gadi Mozes" olduğunu söyleyen esir, 7 Ekim'deki saldırılarda esir alındığını belirterek; arkadaşlarına ve yakınlarına, hükümete baskı yapmalarını istedi.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile eski Savunma Bakanı Benny Gantz'a seslenen Mozes, ordunun bombalamaları nedeniyle tehlike altında olduklarını ve ölümle burun buruna olduklarını anlatarak, her an ölebileceklerini ifade etti.

Hükümetin, kendilerinin "evlerine canlı dönmelerini istemediğini" düşündüğünü aktaran Mozes, "evine dönmek" istediğini vurguladı.

İsminin "Elad Katzir" ve 47 yaşında olduğunu bildiren diğer esir de İsrail ordusunun füzeleri nedeniyle tehlikede olduklarını kaydetti.

"Evimizi özlüyoruz ve canlı olarak dönme istiyoruz." diyen Katzir, başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki tüm yetkililerden saldırıların durması ve esir takası sağlanması için çalışmasını talep etti.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 133'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 465 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 302 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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