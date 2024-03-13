Gazze\'deki İsrailli Esirlerin Yakınları İsrail Meclisi Önünde Gösteri Düzenledi

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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle İsrail Meclisi (Knesset) önünde gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan yüzlerce protestocu esir takası anlaşmasının bir an önce yapılması taleplerini yineledi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan protestocular hep birlikte ve yüksek sesle "esirler şimdi ve sağ eve dönmeli" çağrılarını yineleyerek, devam eden savaşın bir an önce durması ve esirlerin karşılıklı olarak salıverilmesi gerektiği yönünde sloganlar attı.

Ayrıca, gösteri alanında protestocular yüzlerce metre uzunluğundaki kalın iplerle dünya benzeri bir görüntü oluşturdu.

Protestoculardan biri, iplerin, Gazze'deki esirlerle Meclis arasındaki bir bağ olması gerektiği temennisinde bulunduklarını ifade etti.

Öte yandan, Meclisin önündeki protesto alanında kurulan çadırlar ve esirlerin salınması yönündeki pankartlar da dikkat çekti.

"Hükümet bütün topluma yalan söyledi"

Bir protestocu, esir takasının gerçekleşmemesi ve esirlerin halen Hamas'ın elinde olması konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçladı.

Başka bir protestocu ise, "Tehlikedeki esirlerin olabildiğince erken dönmesi için gücümüzün yettiği her şeyi yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Protesto alanındaki kürsüde konuşan, İsrail askerleri tarafından 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde öldürülen üç İsrailli esirden birinin kardeşi, "Hükümet bu konuda hiçbir şey yapmadı ve bütün topluma yalan söyledi." ifadelerini kullandı.

Protestolar, İsrail Meclisinde Gazze'ye saldırılar nedeniyle yeniden düzenlenen 2024 ek bütçe oylamasıyla eş zamanlı yapıldı.

7 Ekim'de başlayan çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde 136 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.